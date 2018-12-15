Sanayi bölgesinde

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Planlı sanayi yapılanmasının doğru örneklerinden Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), göçmen kuşlar, kaz ve ördeklere yuva olan arsasındaki çevre dostu üretimiyle dikkati çekiyor.

Sanayi üretimi denilince birçok kişinin aklına kimyasal gaz bulutları, hava ve su kirliliği ile bunlara bağlı sağlık sorunları gelirken, Ankara-Temelli'deki Anadolu OSB, üretimin doğal yaşamı bozmadan da gerçekleştirilebileceğini ispatlıyor.

Bilişim, sağlık, enerji ve makina imalatı gibi tehlikeli gazlara sebep olmayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların kümelendiği OSB arazisinde, etrafında 7 bin 500 ağacın yer aldığı, göçmen kuşlara, kaz ve ördeklere ev sahipliği yapan 70 bin metrekarelik gölet bulunuyor.



Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'lerin "planlı sanayileşmenin çoban yıldızları" olduğunu belirterek, söz konusu bölgeler kurulurken çevresel faktörlerlere de önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bulundukları alanın 2000 yılında sanayi bölgesi ilan edildiğini ve kuruluşunda kamu kaynağı kullanmadıklarını dile getiren Tuncay, "45 milyon metrekarelik bu alan içinde kendi imkanlarımızla yerleri köylülerden satın aldık. Yaklaşık 310 hektarlık alanda OSB kurma yetkisi elde ettik." dedi.

Tuncay, OSB'lerin hukuken toplam alanın belli bir bölgesini sosyal donatı alanı olarak ayırması gerektiğine işaret ederek, "Biz biraz fazlaya gittik. 3 milyon 100 bin metrekarelik alanın 400 bin metrekaresini ortak kullanım alanı olarak belirledik. Başlangıçta bataklık halinde olan bölgeyi 70 bin metrekarelik bir gölet haline çevirdik." diye konuştu.

- Göçmen kuşlar arasında sanayi üretimi

Göletin etrafında farklı türde ağaçlar bulunduğunu anlatan Tuncay, bölgenin göçmen kuşların uğrak yeri haline geldiğini dile getirdi.

Tuncay, civardaki vatandaşların gölet etrafında yürüyüş yapıp, balık tuttuklarını belirterek, "Bu, diğer OSB'lerde göremeyeceğiniz bir durum. Arsa rantını geri planda tuttuk. Yaşadığımız yeri sevmek zorundayız diye düşündük. Çalışanlar öğlen mutlaka 15 dakika yürüyüş yapıyor. Akşamları da mutlaka balık tutanlar oluyor. OSB, yakın zamanda Belçika merkezli bir kuruluştan çevre ödülü de aldı." değerlendirmesinde bulundu.

- Bademler öğrencilere burs oluyor

Tuncay, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burs verme amacıyla dikilen badem ağaçlarına da değinerek, "Ürünlerden elde ettiğimiz gelirle 3 yıldır 41 meslek okulu öğrencisine burs veriyoruz ve bölgede staj yapmalarını, istihdam edilmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB'nin bulunduğu mevki olan Malıköy'ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında lojistik bir merkez olarak kullanıldığını aktaran Tuncay, tarih bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

"Biz bugünümüzü Çanakkale Savaşları'nda ve Büyük Taarruz'da şehit olan atalarımıza borçluyuz" diyen Tuncay, bademliği Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Ankaralı bin 764 asker için oluşturduklarını söyledi.