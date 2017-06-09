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Sanayi kenti tramvaya kavuşuyor

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Akçaray tramvay hattında seferler 16 Haziran Cuma günü başlayacak

Sanayi kenti tramvaya kavuşuyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Akçaray tramvay hattında seferlere 16 Haziran Cuma günü start verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında, İzmit şehir içi trafik dolaşım planı hakkında bilgi vererek, yeni trafik düzeninin pazartesi günü başlayacağını bildirdi.
Mannesmann fabrika alanını 87 milyona satın aldıklarını belirten Büyükakın, "Batı terminalini buraya alıyoruz. Böylece SEKA tünelinin üzerinde başlayan sıkışan trafiği rahatlatacağız. Mannesmann da yeni aktarım merkezi olacak. Burada metro istasyonu ve tramvay istasyonu da var." ifadesini kullandı.
Akçaray Tramvay Projesine değinen Büyükakın, bu proje sayesinde Kocaeli'nin tramvay hizmetine kavuştuğunu bildirdi.
Büyükakın, kentin ulaşım açısından tarihi günler yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Cuma günü tramvay seferleri sabah saat 07.00 ile 22.00 arasında çalışacak. 20 dakikada bir seferleri cuma günü başlatacağız. İlerleyen süreçte tramvay 10 dakikada bir ve daha sonra 6 dakikada bir kalkacak. Tramvay 30 dakikada hattını tamamlıyor. Diğer araçlarla 45 dakikada tamamlıyor. 15 dakika avantaj var. Ama biz tramvayı 2035 yılını düşünerek yaptık. 32 metre boyunda bir tramvay. 4 yeşil otobüs ediyor. Saatte 10 tane gidecek. Bu, saatte 40 otobüs demek. 2035 yılında tramvay 2 dakikada bir kalkacak. 2035 yılında nüfus 4 milyon olacak. Bu 120 otobüs demek. Her 30 saniyede bir otobüs geçmesi demektir. Biz bu olmasın istiyoruz. Doğal gazlı araçlarla karbon emisyonu ile ilgili önlemleri almaya başladık. Tramvayla emisyon değerlerini daha da iyileştireceğiz. Cezaevi bölgesine tramvayın uzatılması sürecini de tramvay tam anlamı ile çalışmaya başladığında başlatacağız."
Tramvayın bayrama kadar ücretsiz olacağını vurgulayan Büyükakın, "Tramvaya şehrimiz alışık değil. Özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Araçların kafasına göre tramvay yoluna girmemesi gerekiyor. Bu konuda sürücülerden ve vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

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