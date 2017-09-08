Sanayi üretim endeksindeki artış

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Son dönemdeki ihracat artışı ile değerlendirildiğinde tüm bu veriler, Türkiye'nin ekonomik büyümesi için daha olumlu beklentiler yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde son 6 yılın en kuvvetli verisinin yayınlandığına dikkati çeken Zeytinoğlu, Temmuz ayında sanayi üretiminin geçen yıla göre yüzde 14,5'lik artışı beklentilerin üzerinde çıktığını kaydetti.

Bunun, üretim iklimine ilişkin politikaların yerinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Zeytinoğlu, takvim etkisinden arındırılarak bakıldığında ise yıllık artışın yüzde 25,6 ile çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

Zeytinoğlu, geçen yılın Temmuz ayında özellikle darbe girişiminin etkisiyle üretimin çok düşük kaldığını belirterek, "Bu yıl ise baz etkisinin üzerinde bir üretim artışı görüyoruz. Sanayi üretimindeki bu umut veren artış, ülkemizin GSYH büyümesini de destekleyecek." ifadelerini kullandı.

- "Artışı ekonomimiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz"

Sanayideki artışın son 6 yılın en kuvvetli verisi olduğunu belirten Zeytinoğlu, Temmuz ayından sonra baz etkisinin kısmen kalkacağını kaydetti.

Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki artışın ülke ekonomisinin büyümesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yılın üçüncü çeyreğine güçlü bir performansla başlayan sanayi üretimindeki artışı ekonomimiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sanayideki üretimin üçüncü çeyrek büyümesine de güçlü bir katkı sağlayacağını bekliyoruz. Son dönemdeki ihracat artışı ile birlikte değerlendirildiğinde tüm bu veriler, Türkiye'nin ekonomik büyümesi için daha olumlu beklentiler yaratıyor."

Enerji, dayanıklı tüketim malları ve sanayi malları grubundaki artışa da değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık olarak en yüksek artışın yüzde 3,2 ile enerji sektöründen geldiğini görüyoruz. Enerji talebindeki artış da daha yüksek bir üretim düzeyine gidiş anlamına geliyor. Geçen yıla göre baktığımızda ise en yüksek artışın yüzde 28,4 ile dayanıklı tüketim malları ve arkasından yüzde 24,1 ile sermaye mallarında olduğunu görüyoruz. Artışın kaynağının imalat sanayinden gelmesini olumlu değerlendiriyoruz."





