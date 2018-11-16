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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da

- Bakan Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye fabrikasına geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da
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SAKARYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye fabrikasına geldi.

Bakan Varank, Arifiye ilçesindeki fabrika bahçesinde, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Varank, Şentürk'ten fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un da katıldığı toplantı sonrasında Mustafa Varank ve yetkililer, fabrikanın üretim hattında incelemelerde bulunuyor.

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