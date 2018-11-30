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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Vestel'i gezdi

- Vestel'in Manisa'daki tesislerini gezen Bakan Mustafa Varank, üretim hattından çıkan bir cep telefonunu paketleyip imzaladı, elektrikli otomobil şarj ünitesini test etti - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: - "Şarj istasyonu hazır, arkadan da elektrikli arabalar geliyor inşallah"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Vestel'i gezdi
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MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vestel'in Manisa'daki tesislerinde incelemelerde bulundu. Üretim hattından çıkan bir cep telefonunu paketleyip imzalayan Varank, şirketin geliştirdiği elektrikli otomobil şarj ünitesini test etti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve sanayicilerle bir araya gelen Varank, basına kapalı programın ardından Vestel'in Manisa'daki tesislerini gezdi.

Varank, televizyon ve akıllı telefon üretimine ilişkin bilgi aldı, hattan çıkan Vestel Venus V6 model bir telefonu paketleyerek üzerine imzasını attı.

Tesis içinde kullandığı Tesla'nın Model S elektrikli otomobiliyle Vestel'in geliştirdiği elektrikli otomobil hızlı şarj istasyonuna yanaşan Varank, otomobili şarja taktı. Bu sırada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Şarj istasyonu hazır, arkadan da elektrikli arabalar geliyor inşallah." dedi.

Bakan Varank, daha sonra Manisa OSB içinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Sanayi Fabrikasını gezdi. Bu ziyaret basına kapalı gerçekleşti.




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