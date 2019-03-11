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Sanayiciler Almanya için büyüme tahminini düşürdü

- Alman Sanayi Federasyonu: - "Alman ekonomisine yönelik bu yıl için yüzde 1,5 olan büyüme tahmini yüzde 1,2'ye düşürüldü" - Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Joachim Lang: - "Dış ticarette frenleme etkisi muhtemel. İhracatın yalnızca yüzde 1,5 artması bekleniyor"

Sanayiciler Almanya için büyüme tahminini düşürdü
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BERLİN (AA) - Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2019 büyüme tahminini düşürdü.

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, Alman ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahmininin yüzde 1,5'den yüzde 1,2’ye düşürüldüğü belirtildi.

BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da büyümenin dış nedenlerden dolayı hız kaybetmeye devam ettiğini aktararak, "Dış ticarette frenleme etkisi muhtemel. İhracatın yalnızca yüzde 1,5 artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Lang, İngiltere veya ABD ile dış ticaretteki aksaklıkların Alman ekonomisini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek, iç tüketime yönelik görünümün artan istihdamla birlikte güçlü kaldığını, ülkede ekipman ve inşaat yatırımlarında artış beklediklerini kaydetti.

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