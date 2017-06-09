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Sancaktepe'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazası

- Kazada hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un cenazesi toprağa verildi

Sancaktepe'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'deki minibüs kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un cenazesi İstanbul'da defnedildi.

Elif Nur Dursun'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Sancaktepe Hacı İbrahim Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alınması için evine götürüldü.

Acılı aile ve yakınları zor sakinleştirilirken, alınan helalliğin ardından Elif'in cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Efe Yağız Tepe'nin cenazesi de yarın defnedilecek.

- Olay

Sancaktepe'de yaşlarının küçük olduğu belirtilen iki kişinin içerisinde bulunduğu minibüs, Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta kontrolden çıkmış, önce sokakta oynayan çocuklara çarpan minibüs, ardından 4 katlı bir binanın giriş katındaki eve girmişti.

Kazada, sokakta oynayan çocuklardan Efe Yağız Tepe (8) minibüsün altında kalarak hayatını kaybederken, Burak Telli yaralanmıştı.

Minibüsün girdiği evde bulunan 4 yaşındaki Elif Dursun da evin yıkılan duvarı ile araç arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki R.A. tutuklanmıştı.

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Elif Nur DursunMinibüs KazasıSancaktepe
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