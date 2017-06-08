Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İnan Ekici israil Mardin
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Sancaktepe'de minibüs eve girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Sancaktepe'de bir minibüsün, sokakta oynayan çocuklara çarptıktan sonra bir binanın giriş katındaki eve girmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de minibüs eve girdi: 2 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yaşlarının küçük olduğu belirtilen iki kişinin içerisinde bulunduğu 34 RTB 27 plakalı minibüs, Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta kontrolden çıktı.

Önce sokakta oynayan çocuklara çarpan minibüs, ardından 4 katlı bir binanın giriş katındaki eve girdi.

Kazada, sokakta oynayan çocuklardan Efe Yağız Tepe (8) minibüsün altında kalarak hayatını kaybederken, Burak Telli yaralandı.

Minibüsün girdiği evde bulunan 4 yaşındaki Elif Dursun da evin yıkılan duvarı ile araç arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, mahalle sakinleri ve çocukların yakınlarıyla sağlık ve itfaiye ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine, olay yerine çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi ve geniş güvenlik önlemi alındı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukları cesetleri, incelemelerin ardından ambulansla morga götürüldü.

Minibüs, itfaiye ekiplerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sırasında minibüste olan ve olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Muhabir: Selami Küçükoğlu


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
KazaMinibüsSancaktepeTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5