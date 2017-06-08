Sancaktepe'de minibüs eve girdi: 2 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yaşlarının küçük olduğu belirtilen iki kişinin içerisinde bulunduğu 34 RTB 27 plakalı minibüs, Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta kontrolden çıktı.

Önce sokakta oynayan çocuklara çarpan minibüs, ardından 4 katlı bir binanın giriş katındaki eve girdi.

Kazada, sokakta oynayan çocuklardan Efe Yağız Tepe (8) minibüsün altında kalarak hayatını kaybederken, Burak Telli yaralandı.

Minibüsün girdiği evde bulunan 4 yaşındaki Elif Dursun da evin yıkılan duvarı ile araç arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, mahalle sakinleri ve çocukların yakınlarıyla sağlık ve itfaiye ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine, olay yerine çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi ve geniş güvenlik önlemi alındı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukları cesetleri, incelemelerin ardından ambulansla morga götürüldü.

Minibüs, itfaiye ekiplerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sırasında minibüste olan ve olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Muhabir: Selami Küçükoğlu



