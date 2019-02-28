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Sanem Oktar’a Uluslarası Kadın Girişimci ödülü

Uluslararası ekonomi dünyasının saygın yayınlarından Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisi, directComm-Wunderman dijital pazarlama şirketinin CEO’su Sanem Oktar’ı 2019 Girişimci Kadınlar ödülüne layık gördü.

Sanem Oktar’a Uluslarası Kadın Girişimci ödülü
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar kendi kurduğu işle uluslararası bir ödülün sahibi oldu. Uluslararası düzeyde bağımsız ve saygın bir yayın olan Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisi tarafından bu yıl 17. kez verilen Yılın Girişimci Kadınları 2019 Ödülleri’nin sahipleri arasında yer alan Oktar, bu ödülü directComm-Wunderman dijital pazarlama şirketinin CEO’su olarak kazandı.

Kadın girişimciler için dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biri olan Yılın Girişimci Kadınları Ödülleri’nin sahibi olmak için adayların hızlı büyüyen işlerinin olması, başka girişimci kadınlara mentorluk ve destek sağlamaları ve kendi toplumları içinde kadın girişimciliği alanında lider olarak öne çıkmaları gerekiyor. Ödüller şirketlerin yıllık satışlarına göre 7 kategoride verildi. Sanem Oktar 10 – 25 milyon ABD doları arasında yıllık satışı olan girişimci kadınlar kategorisinde ödülü kazandı.

Yılın Girişimci Kadınları Ödülleri, 24 – 26 Mart tarihleri arasında ABD’de Florida’nın Fort Lauderdale kentinde yapılacak konferans ve ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Sanem Oktar’ın 2000 yılında kurduğu dijital pazarlama şirketi directComm, 2017 yılında WPP çatısı altında yatırımlarını sürdüren global dijital iletişim ajansı Wunderman ile birleşmişti.

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Sanem OktarWunderman Dijital Pazarlama şirketiEnterprising WomenWomen
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