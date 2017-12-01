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Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonominin önemi artıyor

- Rusya Başbakanı Medvedev: - "Aslen güvenlikle ilgilenen Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonomik iş birliğini arttırmalıyız" - "Rusya ile örgüt üyeleri arasındaki ticaret hacmi 2017’de 80 milyar dolara ulaştı"

Şangay İşbirliği Örgütü'nde ekonominin önemi artıyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) aslen güvenlik alanlarıyla ilgilenen bir organizasyon olarak düşünüldüğünü belirterek, "Ancak artık ŞİO kapsamında ekonomik iş birliğine doğru da hareket etmeliyiz." dedi.

Medvedev, Soçi'de ŞİÖ üye ülke Başbakanlarının katılacağı Hükümet Başkanları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ile ŞİÖ üyeleri arasındaki ticaret hacminin 2017'de 80 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

ŞİÖ’nün aslen güvenlik politikası alanında koordinasyon konularıyla ilgilenen bir organizasyon olarak düşünüldüğünü hatırlatan Medvedev, "Ancak artık ŞİO kapsamında ekonomik iş birliğine ve ekonomik bütünlüğün yaratılmasına doğru hareket etmeliyiz." diye konuştu.

ŞİÖ nezdinde bir bankanın da kurulmasının gerekliliğini vurgulayan Medvedev, "Bu konudaki istişarelerimiz yıllardır devam ediyor. Artık bu konuda bir adım atmamız gerekli. Bu konuda somut sonuçlar almak tamamıyla bizim elimizdedir." ifadesini kullandı.

Medvedev, ŞİÖ üyeliği için başvurularda bulunan İran ve Afganistan’ın da örgüte üyeliği önünde bir engel bulunmadığını söyledi.

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Rusya Başbakanı Dimitriy MedvedevŞanghay İşbirliği Örgütü
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