Sani Şener, Körfez bölgesinde inşaat sektörünün en güçlü 5'inci lideri

İSTANBUL (AA) - TAV Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener, Construction Week dergisi tarafından inşaat sektöründe Körfez bölgesinin en güçlü 5'inci lideri olarak gösterildi.

TAV İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, "Power 100" listesinde 2015 yılında 10'uncu sırada olan Şener, 2016'da 9'uncu, 2017'de ise 7'inci sırada yer almıştı.

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TAV İnşaat'ın kuruluşundan bu yana üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedelinin 20 milyar doları aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"ENR listelerinde son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde havalimanı inşaatında dünyada ilk 3'te yer alıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 7 ülkenin başkent havalimanları ile birlikte toplam 17 havalimanında imzamız bulunuyor. Körfez bölgesinde bin 200’ü mühendis olmak üzere 28 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu liste aslında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı bu başarının göstergesidir."

Şener, bu başarının rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerin, mimarların, teknikerlerin, işçilerin ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığı olduğunu, bundan sonra da dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini aktardı.

Verilen bilgiye göre, liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, yarattıkları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi. Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.

Bu yıl listeye giren ilk 10 isim şöyle:

"ALEC Üst Yöneticisi (CEO) Kez Taylor, China State Başkanı ve CEO'su Yu Tao, Arabtec Holding/Depa Group CEO'su Hamish Tyrwhitt, Al Shafar General Contracting Başkanı Emad Azmy, TAV Grubu CEO'su Sani Şener, Consolidated Contractors Group (CCC) Mühendislik ve İnşaat Başkanı Samer Khoury, Arabian Construction Company Başkanı Ghassan Merehbi, EMAAR Properties Başkanı Mohammed Al Abbar, Khansaheb Civil Engineering Grup Genel Müdürü Stephen Flint, BAM International Orta Doğu / Körfez Devletleri Bölge Direktörü Patrick McKinney."