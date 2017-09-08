Sanık avukatı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, olay tarihinde Akıncı'da harekat subayı olarak görev yapan eski Binbaşı Murat Bicil'in çapraz sorgusu tamamlandı.

Sanık Bicil, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın sorusu üzerine Bicil, F-16'larda hassas vuruş sağlamak için kullanılan sniper podlarını kimlerin getirdiğini bilmediğini, bunu takip etme sorumluluğunun bulunmadığını ancak bu uçuşa kimlerin gittiğinin sistemden görülebileceğini söyledi.

O gece kuleyi neden aramadığı sorulan Bicil, birinci ve ikinci sicil amirine ve filoda harekatla ilgili kişilere ulaşmaya çalıştığını, kule ile görüşmenin aklına gelmediğini savundu. Bicil, harekat subayı olmasına karşın uçaklara mühimmat yükleme işleminden de haberdar olmadığını, bunun görev kapsamına girmediğini ileri sürdü.

Bazı gazilerin avukatı Mehmet Zeki Kaplan, Bicil'in evinde bulunan 1 doların sanığa mı yoksa eşine mi ait olduğunu sordu.

Bicil'in evinde 1 dolar bulunmadığını söylemesi üzerine Kaplan, "Evinizde yapılan aramada 'G' ile başlayıp 'F' ile biten 1 dolar bulundu." dedi. Bicil ise bunu ilk kez burada duyduğunu, söz konusu dolarlardan bilgisinin olmadığını savundu.

Sanık Bicil'in avukatı Burçin Hekimoğlu söz alarak, dosyada bunu gördüğünü ancak seri numarasını araştırdıktan sonra bir sıkıntı olmadığını düşündüğünü, bu nedenle önemsiz olduğuna kanaat getirerek müvekkiline bundan söz etmediğini söyledi.

Bazı gazilerin avukatı Kaplan ise "Önemsiz dediğiniz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in baş harflerini taşıyan, emniyetin özellikle aradığı bir dolar." diye konuştu.

Sanık Bicil, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişimindeki rolünün sorulması üzerine de "Medyadan takip ettiğim kadarıyla bu darbenin içerisinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bazı gazilerin avukatı Fatih Atalay'ın "Ahmet Özçetin'in darbeci olduğunu hissettiğiniz için mi emrine aykırı şekilde nizamiyeden ayrıldınız?" sorusuna karşılık Bicil, "Özçetin ve üs komutanı Hakan Evrim'le birebir çalıştığım için böyle bir şey kesinlikle aklıma gelmedi." ifadelerini kullandı.

İtfaiye aracını çağırdığına ilişkin çok sayıda ifade bulunduğu hatırlatılan Bicil, bu ifadeyi verenlerin olaydan 1,5 ay sonra bunları söylediğini, oradaki en rütbeli kişi olduğu için ismini vermiş olabileceklerini, nizamiyedeki uzman çavuşların ifadelerinde "İtfaiye aracını biz çağırdık" dediklerini ileri sürdü.

Daha sonra savunma yapan Bicil'in avukatı Burçin Hekimoğlu, müvekkilinin parmak izinin bulunduğu belirtilen sıkıyönetim direktifi ve hedeflere yönelik uydu görüntüsü baskılarına ilişkin dosyada parmak izi raporu bulunmadığını savunarak bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Hekimoğlu, müvekkilinin evinde bulunan 1 doların yanında başka dolarların da bulunmuş olabileceğini, 1 dolarlar önemsendiği için bunun yazılmış olabileceğini söyledi.

Bu durumun savcılık makamı tarafından da önemsenmediğini öne süren Hekimoğlu, bu nedenle savcılık sorgusunda konunun gündeme gelmediğini savundu.

Duruşmada daha sonra, olay tarihinde öğretmen pilot olarak görev yapan eski yüzbaşı Ahmet Tosun'un savunmasına geçildi.