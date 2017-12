Sanık avukatlarından reddi hakim talebi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanık avukatlarınca mahkeme heyeti ile ilgili reddi hakim talebinde bulunuldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ahmet Şık'ın duruşma salonundan çıkarılmasıyla ilgili konuşan mahkeme heyeti başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, mahkemenin arzu etmediği ama mecbur bırakıldığı olaylar yaşandığını söyledi.

-"Ahmet Şık'ın protesto adamı olduğunu herkes biliyor"

Her bir sanık yönünden 3 avukat sınırlamasına uymadığını ve duruşmada gerekli kolaylıkları sağladığını anlatan Dağ, "Ahmet Şık'ın protesto adamı olduğunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Ancak bunun, mahkeme düzenini bozacak ölçüye, formdaşlarıyla beraber slogan atacak boyuta getirecek kadar bir hale gelmesi doğru bir yaklaşım değil. Her şeyin yargı yolu var. Amacımız, doğru neyse, doğruyu mümkün olduğu kadar yakalayıp bir an önce bu yargılamayı sonuçlandırmaktır." dedi.

Ahmet Şık'ın, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 203 ve 204. maddelerine göre, yargılamanın düzenini bariz şekilde bozduğunu aktaran Dağ, Şık'ın bundan sonraki aşamada duruşma salonunda olmayacağı yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Söz alan Ahmet Şık'ın avukatı Fikret İlkiz, Şık'ın bugünkü oturumda savunmasına saat 12.04'de başladığını ve 12.07 'de savunmasının sona erdiğini vurgulayarak, "Müvekkilim, 'AKP' dediği sırada, 'davanın siyasal bir dava olduğunu' söylediği sırada savunması kesildi. Biz savunma olarak, bu davanın baştan itibaren siyasal bir dava olduğunu hep söyledik, bu bizim görüşümüzdür. Müvekkilim burada. Sözlerine başladığı sırada uyardınız ve yargıyla, medyayla, siyasal iktidarla ilgili konuştuğunda 'durun' dediniz. Savunmasını yapıyordu, size karşı herhangi bir tavrına tanık olmadık. Bu durum, sizi tarafsızlık anlamında bizi kuşkuya düşürür." diye konuştu.

- Ahmet Şık'ın salona alınması talebine ret

Ahmet Şık'ın, diğer sanıkların yanında yer alması gerektiğini ve bunu talep ettiklerini dile getiren İlkiz'e başkan Dağ, bu taleple ilgili savcının görüşünü aldı. Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Bölükbaşı, sanık Şık'ın duruşmadaki beyanlarının esas ve iddialarla ilgili olmadığını, savunma hakkını kötüye kullandığı kanaati oluştuğunu ve kararın CMK'ya uygun olduğunu belirterek, sanık avukatlarının karardan dönülmesi talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti de Ahmet Şık'ın, ikaza rağmen savunma içinde kalmayarak siyasal temel oluşturan sözler söylediği ve bu açıklamalarının, yargılamanın insicamını bozduğunun anlaşıldığını belirterek, Şık'ın bugünkü duruşmada salona alınmamasını tekrar kararlaştırdı.

Beyanda bulunan tutuklu sanık avukatlarından Bahri Belen ise "Ahmet Şık bağırmadı, çağırmadı, münasebetsizlik yapmadı, hakaret etmedi. Mahkeme tarafsızlığını yitirmişir." diyerek, mahkemenin her 3 üyesinin yargılamadan çekilmesini talep etti.

Taleple ilgili konuşan başkan Dağ, talebin hukuki olduğunu belirterek, "CMK'nın 29. maddesine göre yalnızca gecikmesinde sakınca olan işlemlerin yapılabileceği açıktır. Bu dakikadan itibaren dinlenilmesi planlanan tanıklar Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve diğer kişinin dinlenilmesi artık mümkün görünmemektedir. Ret işleminin geçerlilik kazanması için, yasanın öngördüğü anlamda, gecikmesinde sakınca olan işlem olmak üzere, tutukluluk konusunda bir değerlendirme yapılması, ardından ret sebepleri hakkındaki görüş bildirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Başkan Dağ, başsavcıvekili Bölükbaşı'dan ret ve sanıkların tutukluluk talebiyle ilgili görüşünü sordu. Bölükbaşı da reddi hakim talebinin CMK'da düzenlenen gerekçe çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

- Diğer sanıklar da salondan çıkarılmayı istedi

Savcılık mütalaasıyla ilgili sanık ve sanık avukatlarına diyecekleri soruldu. Murat Sabuncu, tutukluluktaki 15. ayına girdiğini ve Ahmet Şık savunma yapmadığı için kendisinin de savunma yapmayacağını kaydederek, "Tutuklular, sizleri hayal edip savunma üzerine bir şeyler düşünüyorlar. 15. ay diye yakınmıyorum. Ahmet'in 24. ayı, çünkü savcı Zekeriya Öz'ün iftiralarıyla 12 ay yatıp beraat etti. Aylardır Ahmet ve biz de çıkıp savunma yapacağız diye hayal ediyoruz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Ahmet, bu ülkenin en namuslu, en mert gazetecilerinden bir tanesidir. Ben de kalmak istemiyorum, arkadaşımın yanına gitmek istiyorum, orada tek başına duruyor." dedi.

İzleyicilerin bu sözleri alkışlaması üzerine konuşan başkan Dağ'ın, "Bu salonda bu tavrı doğru bulmuyorum. Bu alkış, bu protest tavır bu yargılamaya bir katkı sunmuyor." demesi üzerine tekrar konuşan Sabuncu, "Bugün oğlumun doğum günü ve oğlumu salona almadınız. Dışarıda bekliyor. Hukuktan mezun, ben içerideyken bitirdi." diye konuştu. Dağ'ın, "Bu serzenişi söyleyeceğiniz kişi ben değilim" dediği Sabuncu, "Size serzenişte bulunmuyorum, sizden merhamet talebinde bulunmuyorum. Biz sadece gazetecilik yaptık, bunları bilin." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Akın Atalay da hazırlık yapmasına rağmen savunma yapmayacağını ve bir an önce Ahmet Şık'ın yanına gönderilmek istediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, taleplerle ilgili kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.