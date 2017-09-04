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Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuğun otomobilde ölü bulunması

- Amca Birinci: "Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş"

Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuğun otomobilde ölü bulunması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, dün otomobilde ölü bulunan çocuğun kendisini araca kilitlediği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde ölü bulunan 4 yaşındaki Murat Birinci'nin yakınları taziyeleri kabul ediyor. Derin üzüntü duyan aile bireylerini ise yakınları teselli etmeye çalışıyor.

Yeğenini kaybeden amca İbrahim Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun ihmalden öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Olayın, çocuğun kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini savunan Birinci, şunları kaydetti:

"Olay, çocuğumuzun tamamen kendisinden kaynaklı. Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık 1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı hemen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle."

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün 4 yaşındaki Murat Birinci, otomobilde ölü bulunmuştu.

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