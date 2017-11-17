Şanlıurfa'da adliye önünde kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında adliye önünde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 7 kişi darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.