Şanlıurfa'da akıma kapılan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta Uluyazı Mahallesi'nde elektrik trafosundan hat bağlamaya çalışan İsmail Serdut (35), akıma kapıldı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla direkten indirilen Serdut'un yapılan incelemede hayatını kaydettiği belirlendi.
Serdut'un cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.