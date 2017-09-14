Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Terzi Mahallesi'nde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve silahların da kullanıldığı kavgada, Abdulkadir Alas (30) ile Mehmet Alabay (40), vücutlarına isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden alınan cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.