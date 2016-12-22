Şanlıurfa'da ava çıkan iki kardeş gölette ölü bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün ördek avına çıkan iki kardeş, yüzeyi buz tutan gölette ölü bulundu.

Ahmet (21) ve kardeşi Yılmaz Karakeçili (19), dün sabah Kuyutuca Mahallesi yakınındaki gölette ördek avına çıktı. İki kardeşin gece evlerine dönmemesi üzerine yakınları ve mahalle sakinleri, gölet çevresinde arama başlattı.

Göletin çevresinde av tüfeği bulan ve buz tabakasının kırılmış olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iki kardeşi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldükleri belirlenen Ahmet ve kardeşi Yılmaz Karakeçili'nin cansız bedenleri, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, 2 kardeşin vurdukları ördeği almaya çalışırken gölete düştüklerini sandıklarını söyledi.