Şanlıurfa'da bir kişinin 5 günde 2 kez saldırıya uğraması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin 5 gün arayla silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Mehmet Ali Doğanlar'ın 24 Aralık'ta arabasıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırının ardından, hastaneden taburcu olduğu gün evinin önünde yeniden silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, ilk saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen aynı aileden Erdal Ş, Mustafa Ş. ve Nazif Ş'yi saklandıkları evde, ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Abdullah T'yi de olayın ardından kullandığı silahla otomobiliyle kaçarken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ş, Mustafa Ş. ve Nazif Ş. tutuklandı.

İşlemleri süren zanlı Abdullah T'nin saldırıyı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Doğanlar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Merkez Karaköprü ilçesinde 5 gün önce aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Doğanlar, dün taburcu olduktan sonra evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.