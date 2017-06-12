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Şanlıurfa'da biri terörist 3 kişinin yakalanması

- Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şanlıurfa'da biri terörist 3 kişinin yakalanması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde yakalanan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş (17) çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 kişi yakalanmıştı.

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