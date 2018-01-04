Şanlıurfa'da DBP'li başkanların yargılandığı dava

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklu yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Doğan ile eski 11 Nisan Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Parıldar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ve yardımcısı Fatma Doğan, eski Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Burun, eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan ile DBP üyesi 17 kişi hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, tutuklu yakınlarının ve avukatlarının da katıldığı duruşmada sanıklara atfedilen suçları tekrar okudu.
Sanıklar yaptıkları savunmalarında suçları kabul etmediklerini ve örgütle ilişkilerinin bulunmadıklarını iddia etti.
Avukatlar ise suçlamalara ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Doğan ile eski 11 Nisan Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Parıldar ve DBP üyesi Şefika Kandar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Davaya ilişkin üçüncü duruşma ise 29 Mart 2018'e ertelendi.
Şanlıurfa'da 12 Aralık 2016'da düzenlenen terör operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmıştı.