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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 6 asker yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki trafik kazasında 6 askeri personel yaralandı.Seyfullah Turan idaresindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30. kilometresinde demir bariyerlere çarparak devrildi.Kazada, sürücü ile yanında...

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 6 asker yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki trafik kazasında 6 askeri personel yaralandı.

Seyfullah Turan idaresindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30. kilometresinde demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Enis Çalışkan, Ramazan Kurtoğlu, Ertuğrul Menteş, Kubilay Tuğçu ve Mürsel Nerkiz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların Viranşehir ilçesinde görevli askeri personel olduğu öğrenildi.


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Otomobil DevrilmesiTrafik KazasıYaralılar
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