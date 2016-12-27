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Şanlıurfa'da erkek cesedi bulundu

- Olayla ilgili Mardin'de 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Yenişehir Mahallesi'ndeki eski polis lojmanları yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin bir bankada çalışan Ercüment Eşraf Ayaz (30) olduğunu tespit etti.

Ayaz'ın cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T. ile O.A'yı Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına aldı.

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CesetşanlıurfaŞüpheli ÖlümViranşehir
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