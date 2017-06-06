Şanlıurfa'da gıda deposunda yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gıda deposunda çıkan yangın, uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa-Akçakale karayolu kent girişinde Ahmet Korkmaz'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan yüklü miktardaki gıda maddesinin yandığı öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı vatandaşlar, itfaiye ekibinin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.