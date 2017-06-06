Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Şanlıurfa'da gıda deposunda yangın

- Depodaki gıda maddeleri yandı

Şanlıurfa'da gıda deposunda yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gıda deposunda çıkan yangın, uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa-Akçakale karayolu kent girişinde Ahmet Korkmaz'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan yüklü miktardaki gıda maddesinin yandığı öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı vatandaşlar, itfaiye ekibinin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gıda Toptancısıİş Yeriİtfaiye EkibişanlıurfaYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5