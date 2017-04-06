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Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

- Hilvan ilçesinde 14 öğrenci, karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, toz içecekten zehirlenen 14 öğrenci tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçakepir Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, arkadaşlarının getirdiği toz içeceği suya karıştırıp içti.

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlaması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

Rahatsızlanan 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gıda ZehirlenmesiHilvanşanlıurfa
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