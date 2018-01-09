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Şanlıurfa'da hastaya "ağır engelli" raporu verilmediği iddiası

- İl Sağlık Müdürlüğü, bir ayağı kesik ve bir gözü görmeyen 76 yaşındaki Sultan Eren'e "ağır engelli" raporu verilmediği iddiasıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine inceleme başlattı

Şanlıurfa'da hastaya

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce, bir ayağı kesik ve bir gözü görmeyen 76 yaşındaki Sultan Eren'e "ağır engelli" raporu verilmediği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde, bir ayağı kesik ve bir gözü görmeyen böbrek hastası Eren'e, "Ağır engelli değil" raporu verildiğine dair yayınlanan haber üzerine inceleme yapılıyor.

Eşi ve oğlu ile aynı evde yaşayan Eren'in rahatsızlığı nedeniyle sağ ayağının kesildiği ve sol gözü görmediği için yakınlarının, bakıcı ücreti almak amacıyla hastaneye başvurduğu belirtildi. Hastane tarafından yapılan incelemede Eren'e "Ağır engelli değil" raporu verildiği iddia edildi.

Konunun basında yer alması üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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76 Yaşındaki Sultan ErenEyyübiyeIncelemeŞanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
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