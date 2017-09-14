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Şanlıurfa'da "hayvan otlatma" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.İddiaya göre, Karahasar Mahallesi'nde Mehmet A. ile Ferit Bakay (33) arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle...

Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Karahasar Mahallesi'nde Mehmet A. ile Ferit Bakay (33) arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. bıçak, Bakay ise tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevk edilen Bakay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ferit Bakay'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Hayvan OtlatmaHilvanKavgaşanlıurfa
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