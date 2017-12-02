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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce 12 yaşındaki çocuğun komşularının düğününde atılan maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona...

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce 12 yaşındaki çocuğun komşularının düğününde atılan maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Hacıbayram Mahallesi'ndeki evlerinin balkonuna çıkan Zeliha Gül'ün komşularının düğününde havaya ateş açılması sonucu başına isabet eden mermi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Gezergül ve Gül aileleri arasında çıkan husumetin sona erdirilmesi için Hür Dava Partisi İl Başkanı Lokman Yalçın ve kanaat önderleri devreye girdi.

İki aileyi barıştırmak için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Lokman Yalçın, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Müslümanların birlik olmaları gerektiğini, husumet için zamanlarının bulunmadığını belirtti. Yalçın, barışa vesile olanlara ve barışı kabul eden aile fertlerine teşekkür etti.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem'in okuduğu duaların ardından tokalaşarak barışan aileler, birlikte tatlı yedi.

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