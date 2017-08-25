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Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonu

- Birecik ilçesindeki bir evde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 60 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat bulundu

Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 60 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Birecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir evde kaçak silahlar bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Meteler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Söz konusu evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 60 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çeşitli çapta çok sayıda mühimmat ile silah yapım ve tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirtilen M.A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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BirecikJandarmaOperasyonSilahşanlıurfa
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