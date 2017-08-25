Şanlıurfa'da kaçırılan Suriyeli iş adamı kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçırılan Suriyeli iş adamı, polisin çalışması sonucu kurtarıldı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli A.F. polise başvurarak, kimlik çıkarmak için Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğüne giden eşi H.D'den bir süredir haber alamadıklarını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucu H.D, Haliliye ilçesindeki bir evde, elleri ve ayakları kelepçeli bulundu.

H.D'nin, polis gibi davranan zanlılarca kaçırıldıktan sonra elleri ve ayakları bağlanarak gasbedildiği belirlendi.

Olayla ilgili Suriyeli M.E.K. ve H.H.A. Gaziantep, A.E ile İ.H.A. Şanlıurfa, K.A ise Viranşehir ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, kaçırılan H.D'ye ait olduğu tespit edilen 15 bin 200 dolar ile 13 bin 550 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.K, H.H.A, A.E. ve K.A. tutuklandı. İ.H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.