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Şanlıurfa'da kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da öğrenci taşıyan firmaların çalışanları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde öğrenci servisi işleten Ahmet Askar ile...

Şanlıurfa'da kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da öğrenci taşıyan firmaların çalışanları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde öğrenci servisi işleten Ahmet Askar ile Mehmet Yılmaztaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede diğer firma çalışanlarının da katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Ahmet, Mehmet, Fatih ve Hadi Askar ile Mehmet ve Tevfik Yılmaztaş, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ise kavgayla ilgili 3 kişiyi aradığı öğrenildi.

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