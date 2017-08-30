Şanlıurfa'da kutsal mekanlarda bayram yoğunluğu

ŞANLIURFA (AA) - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kutsal mekanlarda yoğunluk yaşanıyor.

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen ve bundan dolayı da "Peygamberler Şehri" olarak anılan Şanlıurfa, inanç turizmi açısından büyük potansiyeli barındırıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen ve farklı kentlerden gelen vatandaşlar, Şanlıurfa'nın kutsal mekanlarına ziyarette bulunarak, dua ediyor.

Ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağaraya girerek dönemin hükümdarı Nemrut'un zulmünden kurtulmak için annesi tarafından burada bir süre saklanan peygamberin hatırasının bulunduğu mekanda dua okuyor.

Ziyaretçiler, Balıklıgöl'ü ve yakınındaki Hazreti İbrahim'in ateşe atılmak için kurulduğu belirtilen mancınıkların yer aldığı tarihi Urfa Kalesi'ne de ilgi gösteriyor.

Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve daha sonra suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu söylenen "Eyyüp Peygamber Makamı" da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Adana'dan ailesiyle Şanlıurfa'yı ziyarete gelen Durmuş Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla Şanlıurfa'daki kutsal mekanları gezdiklerini ve çok etkilendiklerini söyledi.

Müslümanlar için maneviyatın çok önemli olduğunu ifade eden Çubukçu, kutsal mekanların yer aldığı Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa'dan gelen Ahmet Tuncay Yalçın da Şanlıurfa'da Balıklıgöl ve Hazreti Eyyüp'ün Makamı gibi mekanları ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getirerek, herkesin bu mekanları görmesini tavsiye etti.