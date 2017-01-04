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Şanlıurfa'da lisenin bodrum katında yangın

- İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü

Şanlıurfa'da lisenin bodrum katında yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir lisenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın üzerine öğrencileri güvenlik amacıyla bahçeye çıkaran okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından öğrenciler sınıflara alınırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bir öğrenciye ise 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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OkulöğrencişanlıurfaYangın
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