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Şanlıurfa'da mezarlıkta kesik bacak bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mezarlığın içinde poşet içerisinde kesik bacak bulundu.Merkez Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camisi'nde sabah namazı çıkışında avludaki mezarlığın içerisinde siyah poşet fark eden vatandaşlar,...

Şanlıurfa'da mezarlıkta kesik bacak bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mezarlığın içinde poşet içerisinde kesik bacak bulundu.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camisi'nde sabah namazı çıkışında avludaki mezarlığın içerisinde siyah poşet fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlisine bildirdi.

Görevli, poşet içerisinde sargı bezine sarılı bir bacak görmesi üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cami ve çevredeki güvenlik kamaraları görüntüleri inceleyerek poşetin kim ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemeye çalıştı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Eyyüp Peygamber CamisiKesik BacakPoşetşanlıurfa
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