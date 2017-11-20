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Şanlıurfa'da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 14 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Dursun idaresindeki 47 PY 123 plakalı öğrenci servisi,...

Şanlıurfa'da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 14 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Dursun idaresindeki 47 PY 123 plakalı öğrenci servisi, TOKİ Kavşağı'nda, Rakip Kolkıran yönetimindeki 73 SB 905 tırla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Dursun ile servisteki 13 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Ceylanpınaröğrenci ServisişanlıurfaTrafik Kazası
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