Şanlıurfa'da öğrenciler tercihlerini Piazza'da yapıyor

İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa Piazza AVM'de, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencilere, hedefleri doğrultusunda tercih desteği sağlanıyor.

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul portföyünde bulunan Piazza AVM'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'daki AVM'de bu yıl da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenci ve velilere destek olundu.



Şanlıurfa Piazza AVM'de, 13 Temmuz Cuma gününe kadar tercih yapacak öğrencilere Eyyubiye Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle gelecekteki hayatlarını tayin etmede en doğru kararı vermeleri için ortak alanda açılan stantlarında, 12.00-20.00'de tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.





- Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti





Verilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 19,5'lik yaş ortalaması ile ülkenin en genç nüfusuna sahip il olan Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezi Şanlıurfa Piazza AVM, gençlerin yetenek ve başarılarının baz alınarak, merak ettikleri konularda bilgiler aktarılarak, uzmanlar eşliğinde geleceklerine yön vermelerini destekliyor.

578 okulda 41 bin 614 öğrencinin sınava girdiği Şanlıurfa'da dün, Şanlıurfa Piazza AVM'nin ortak kullanım alanında açtığı stantta hizmet vermeye başlayan Eyyubiye Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi, Şanlıurfalı tüm öğrencileri daha iyi bir gelecek için stantlarına bekliyor.

