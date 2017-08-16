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Şanlıurfa'da oto hırsızlığı operasyonu

- Şanlıurfa ve Mersin'de çaldıkları otomobil ve kamyonları çevre illerde sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da oto hırsızlığı operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çalıntı otoları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde kentte artan kamyon hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalara sonucu Mersin'den kiralık araçlarla kente gelen bir grubun Şanlıurfa'da 4 kamyon ve bir otomobil ile Mersin'de çaldıkları 2 kamyonu çevre illerde sattığını belirledi.

Teknik takip sonucu hırsızlık için geldikleri Şanlıurfa'da gözaltına alınan I.H.İ, E.D ve Ö.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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