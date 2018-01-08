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Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı

- Lüks otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çalıntı olduğu belirlenen 12 lüks otomobil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Birecik ile Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yaptığı kontrollerde bazı araçları durdurdu. Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen 12 lüks otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.Ş ve S.K. "Otomobil hırsızlığı, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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