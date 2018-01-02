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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilden iki kişinin cesedi çıkarıldı.Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında yoldan çıkan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil,...

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilden iki kişinin cesedi çıkarıldı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında yoldan çıkan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 4 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

Otomobildeki bir kadını sudan çıkaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, otomobilden 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilSulama Kanalışanlıurfa
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