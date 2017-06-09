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Şanlıurfa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Harran ilçesinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Güneş'in kullandığı 74 BT 399 plakalı otomobil, Harran-Şanlıurfa karayolunun 8. kilometresinde, seyir halindeyken yavaşlayan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Mahmut Karaalp olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin, arkasında römork bulunan ve seyir halindeyken yavaşlayan traktöre çarpması yer alıyor.

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HarranKazaşanlıurfaTraktör
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