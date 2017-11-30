Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Eto
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

Şanlıurfa'da sağlık ocağında hırsızlık

- Akçakale ilçesinde sağlık ocağında gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da sağlık ocağında hırsızlık

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sağlık ocağında gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez ilçe 2 nolu sağlık ocağında doktorlara ait 2 bilgisayar ile e-imzaların bulunduğu flash belleğin çalınması üzerine polis çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Ahmet Ö'nün demir korkulukları kırarak içeri girip hırsızlık yaptığını belirledi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan ve daha önceden de hırsızlık sabıkası bulunan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkçakaleDoktorHIRSIZLIKKameraPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5