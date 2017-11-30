Şanlıurfa'da sağlık ocağında hırsızlık

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sağlık ocağında gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez ilçe 2 nolu sağlık ocağında doktorlara ait 2 bilgisayar ile e-imzaların bulunduğu flash belleğin çalınması üzerine polis çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Ahmet Ö'nün demir korkulukları kırarak içeri girip hırsızlık yaptığını belirledi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan ve daha önceden de hırsızlık sabıkası bulunan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.