Şanlıurfa'da sahte Suriye altınıyla dolandırıcılık iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sahte Suriye altınlarıyla bir kişiyi 15 bin dolar dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Eskişehir'de yaşayan Irak uyruklu Sagr Kuraıs Hashım, daha önceden tanıştığı Suriye uyruklu H.E'den Suriye altını almak için Gaziantep'in Nizip ilçesine geldi.

Burada H.D'nin kendisine verdiği bir Suriye altınını kuyumculara gösteren Hashım, altının gerçek olduğunun söylenmesi üzerine H.E'den 15 bin dolar karşılığında 500 Suriye altını satın aldı.

Daha sonra Nizip'e yakın olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen Hashım, buradaki kuyumculara tekrar gösterdiği altınların sahte olduğunu öğrendi.

Hashım'ın dolandırıldığını bildirmesi üzerine harekete geçen Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Nizip'in Belkıs Mahallesinde olduğunu belirlediği H.E'yi "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Zanlının ilk ifadesinde sahte altınlar karşılığında aldığı paranın kendisinde olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Hashım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini dolandıran kişiyi daha önceden tanıdığını, maddi durumu iyi olmadığı için yardımda bulunduğunu söyledi.

Satın aldığı altınların sahte olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Hashım, "Altınların sahte olduğunu öğrenince hemen emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundum. Türkiye Cumhuriyeti polisleri bana çok yardımcı oldular. Allah eksikliklerini vermesin. İnşallah paramı geri alabilirim." diye konuştu.