Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Şanlıurfa'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü, Ofis Mahallesi'nde karşı yönden...

Şanlıurfa'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü, Ofis Mahallesi'nde karşı yönden gelen Serhat Karslı'nın kullandığı 63 ER 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, iş yerine çarptı.

Kazada yaralanan minibüs şoförü, 8 öğretmen ve araçtaki bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Servis MinibüsüşanlıurfaTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5