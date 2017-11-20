Şanlıurfa'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.
Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü, Ofis Mahallesi'nde karşı yönden gelen Serhat Karslı'nın kullandığı 63 ER 767 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, iş yerine çarptı.
Kazada yaralanan minibüs şoförü, 8 öğretmen ve araçtaki bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.