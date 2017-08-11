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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

- Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Güney Caddesi'nde bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aydın Kankurt, Sultan Murat Bucak, Ahmet Yet ve Ahmet Kosa yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın Kankurt, Sultan Murat Bucak, Ahmet Yet müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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