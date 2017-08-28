Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şıh Maksut Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, seyir halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, otomobildeki Bahattin Aktosun ve Şahin Badem ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eyübiyye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aktosun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerindeki otomobilde inceleme yapan polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.