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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Sulu Camisi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına...

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Sulu Camisi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Veli Özer (27) ile seken kurşunların hedefi olan Yakup Can ile İsa Tutay yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Özer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına çalıştığı öğrenildi.


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