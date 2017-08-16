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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak isterken kanala düşen çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Köse Mahallesi'ndeki sulama kanalı civarında Sait Aslan'ın (8) otlattığı keçi kanala...

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak isterken kanala düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Köse Mahallesi'ndeki sulama kanalı civarında Sait Aslan'ın (8) otlattığı keçi kanala düştü. Keçiyi kurtarmak amacıyla kanalın kenarına inen Aslan, dengesini kaybedip kanala düştü.

Aslan, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Aslan'ı bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çocuğun cesedi, düştüğü yere 300 metre mesafede bulundu.

Aslan'nın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kanala düşen keçi ise telef oldu.

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