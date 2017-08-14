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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da piknik yapmak üzere gittiği alanda bulunan sulama kanalına düşen genç boğuldu.Alınan bilgiye göre, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şıhçoban Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde piknik yapan Bünyamin...

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da piknik yapmak üzere gittiği alanda bulunan sulama kanalına düşen genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şıhçoban Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde piknik yapan Bünyamin Felhan (16), kanalda elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Gencin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, kanalda yaptığı aramada, Felhan'ı sudan çıkardı.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Felhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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BoğulmaSulama KanalıŞanlıurfa Adli Tıp Kurumu
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