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Şanlıurfa'da Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin Türkiye'de planladığı...

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin Türkiye'de planladığı eylemlerin engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Rakka'da faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.


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DEAŞGözaltıOperasyonSuriyeşanlıurfaTutuklama
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