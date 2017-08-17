Şanlıurfa'da tahliye kanalına giren 3 çocuk boğuldu ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için tahliye kanalına giren 3 çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, akraba olan İlyas (9), Abdülkadir (11) ve Eyyüp Kaplan (11), serinlemek için girdikleri Gözlek Mahallesi'ndeki...

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:55